Посол РФ в Мадриде Клименко: многие испанцы против гибридной войны против России

Посол РФ в Мадриде Юрий Клименко заявил, что большинство испанцев выступают против гибридной войны, которую ведет НАТО в отношении России. Его цитирует РИА Новости.

Дипломат обратил внимание, что многие жители Испании не разделяют целесообразность проукраинского курса, которого придерживается премьер-министр страны Педро Санчес. Клименко подчеркнул, что большая часть испанцев не готовы к эскалации военно-политической ситуации в Европе и выступают против отправки своих военных на Украину.

Также посол отметил нежелание испанцев поддерживать «актуальную для многих стран Европы русофобию». По его словам, в Испании есть «разумные политические силы», открыто требующие от правящей коалиции страны прекратить поставки оружия в зону проведения специальной военной операции (СВО) и заявляющие об ущербности испанской позиции по продвижению антироссийского ультиматума под названием «формула Зеленского».

Ранее сообщалось о предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленского в Испанию. Визит запланирован на воскресенье, 26 мая. В понедельник Зеленский встретится с королем Филиппом VI и премьер-министром королевства Педро Санчесом.

