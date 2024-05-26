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10:38, 26 мая 2024Мир

Посол России в Мадриде заявил о нежелании испанцев поддерживать русофобию

Посол РФ в Мадриде Клименко: многие испанцы против гибридной войны против России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Посольство России в Королевстве Испания

Посол РФ в Мадриде Юрий Клименко заявил, что большинство испанцев выступают против гибридной войны, которую ведет НАТО в отношении России. Его цитирует РИА Новости.

Дипломат обратил внимание, что многие жители Испании не разделяют целесообразность проукраинского курса, которого придерживается премьер-министр страны Педро Санчес. Клименко подчеркнул, что большая часть испанцев не готовы к эскалации военно-политической ситуации в Европе и выступают против отправки своих военных на Украину.

Также посол отметил нежелание испанцев поддерживать «актуальную для многих стран Европы русофобию». По его словам, в Испании есть «разумные политические силы», открыто требующие от правящей коалиции страны прекратить поставки оружия в зону проведения специальной военной операции (СВО) и заявляющие об ущербности испанской позиции по продвижению антироссийского ультиматума под названием «формула Зеленского».

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Ранее сообщалось о предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленского в Испанию. Визит запланирован на воскресенье, 26 мая. В понедельник Зеленский встретится с королем Филиппом VI и премьер-министром королевства Педро Санчесом.

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      Наталья Обрядина
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