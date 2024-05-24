Стало известно о предстоящем визите Зеленского в Испанию

Зеленский 26 мая посетит Испанию и встретится с королем и премьером королевства

Президент Украины Владимир Зеленский 26 мая посетит Испанию и встретится с королем Филиппом VI и премьер-министром королевства Педро Санчесом. О предстоящем визите украинского лидера стало известно из сообщения испанской радиостанции Cadena SER, передает The Guardian.

«Президент Украины Владимир Зеленский посетит Испанию в воскресенье и встретится с премьер-министром Педро Санчесом и королем Филиппом в понедельник», — говорится в публикации.

15 мая Зеленский перенес поездку в Испанию в связи с наступлением Вооруженных сил России в Харьковской области.

Ранее на фоне ситуации на фронте Зеленский прибыл в Харьков. В городе украинский лидер обсудил с чиновниками восстановление поврежденной энергоинфраструктуры в регионе.