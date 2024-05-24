Зеленский сообщил о поездке в Харьков на фоне ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский вновь прибыл в Харьков на фоне ситуации на фронте. Сообщение появилось в Telegram-канале украинского президента.

Зеленский прибыл в Харьковскую область для совещания по ситуации с продвижением ВС России, в частности, в районе Волчанска. Также он обсудил с чиновниками восстановление поврежденной энергоинфраструктуры в регионе.

«Провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону», — сообщил украинский президент. Также обсуждалась ситуация с размещением эвакуированных жителей.

Ранее депутат Верховной Рады Михаил Бондарь рассказал о демонстрации показательных укреплений Зеленскому в Харьковской области. По его информации, в ходе визитов чиновники возили депутатов и Зеленского на один и тот же объект.