Причиной стрельбы в парламенте Абхазии стал спор о запрете майнинга криптовалюты

Стрельба в парламенте Абхазии произошла из-за спора о запрете криптомайнинга

Стрельба в парламенте Абхазии произошла из-за спора о полном запрете майнинга криптовалюты. Об этом передает РИА Новости.

Собеседник агентства сообщил, что проходило комитетское заседание по полному запрету майнинга. Депутат Адгур Харазия выступал «за», из-за чего депутат Кан Кварчия назвал это популизмом. По словам источника агентства, после этого произошла ссора и Харазия стал стрелять во все стороны, попав в депутата Вахтанга Голандзию, а после этого в Кварчию.

Ранее стало известно, что Голандзия скончался в результате перестрелки около здания парламента республики. Кварчия был ранен в руку, ему оказывается помощь в Республиканской больнице.