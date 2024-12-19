Пропагандировавшего терроризм на рыболовном судне россиянина осудили

Суд дал 2 года жителю Камчатки за пропаганду терроризма на рыболовном судне

Тихоокеанский флотский военный суд вынес приговор в отношении жителя Петропавловска-Камчатского, который пропагандировал терроризм среди членов экипажа рыболовного судна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Камчатскому краю.

По данным ведомства, мужчина неоднократно распространял необходимость насильственной смены конституционного строя среди членов экипажа рыболовного судна, находившегося в рейсе. Он также публично выражал поддержку Вооруженным силам Украины и одобрение потерь Российской армии.

Во время обысков в квартире фигуранта было найдено и изъято оружие, патроны, порох и военная экипировка иностранного производства. Суд приговорил его к двум годам колонии-поселения.

Ранее в Татарстане был задержан сын председателя Квалификационной коллегии республики судей Радика Гилманова по делу об оправдании терроризма.