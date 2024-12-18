Сына председателя коллегии судей Татарстана задержали по делу об оправдании терроризма

В Татарстане задержали сыны председателя Квалификационной коллегии республики судей Радика Гилманова по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, мужчина в сети оправдывал атаки украинских беспилотников по Крыму 25 августа 2023 года и проявлял активность в проукраинских каналах. Во время задержания выяснилось, что язык интерфейса личного мобильного устройства Гилманова — украинский. Правоохранители подозревают, что он мог сотрудничать со спецслужбами Украины.
Пока возбуждено дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.
Ранее в Приморье суд приговорил местного жителя к 2,5 года лишения свободы за публичные призывы в приграничных районах к захвату власти в России.