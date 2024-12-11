Призывавшего к захвату власти россиянина осудили на 2,5 года

В Приморье призывавшего к захвату власти мужчину осудили на 2,5 года колонии

В Приморье суд приговорил местного жителя к 2,5 года лишения свободы за публичные призывы в приграничных районах к захвату власти в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погрнаичное управление ФСБ россии по региону.

Мужчина признан виновным по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

По данным веломства, осужденный публично призывал жителей приграничных населенных пунктов к свержению конституционного строя и захвату российской власти.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае суд приговорил местного жителя к шести годам лишения свободы за создание оппозиционного Telegram-канала с антироссийским контентом.