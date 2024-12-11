Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:29, 11 декабря 2024Силовые структуры

Призывавшего к захвату власти россиянина осудили на 2,5 года

В Приморье призывавшего к захвату власти мужчину осудили на 2,5 года колонии
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Приморье суд приговорил местного жителя к 2,5 года лишения свободы за публичные призывы в приграничных районах к захвату власти в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погрнаичное управление ФСБ россии по региону.

Мужчина признан виновным по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

По данным веломства, осужденный публично призывал жителей приграничных населенных пунктов к свержению конституционного строя и захвату российской власти.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае суд приговорил местного жителя к шести годам лишения свободы за создание оппозиционного Telegram-канала с антироссийским контентом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России прекратили продажи аромаингаляторов. Почему дети начали массово скупать «освежители для мозга» и «кайфовать»?

      В Херсонской области призвали не допустить размещения сил НАТО на Украине

      В Белоруссии запретили российскую гречку

      В России задумали существенно ограничить привлечение приставов к взысканию долгов

      Врач подсказал неожиданный способ снизить давление

      Верховный суд отказался рассмотреть жалобу бывшего следователя Тамбиева

      Волонтер рассказала о заполненном дронами ВСУ небе в российском приграничье

      Россиян предупредили о подорожании сладостей

      ВСУ стали минировать серую зону в ЛНР немецкими минами

      Значительная часть россиян запланировала работать в новогодние праздники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше