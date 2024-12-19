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16:57, 19 декабря 2024Бывший СССР

Путин допустил предоставление убежища Зеленскому

Путин о возможном предоставлении убежища Зеленскому: Россия никому не отказывает
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Россия никому не отказывает в предоставлении убежища и может рассмотреть вопрос в случае с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если бы он, извините, так неожиданно, как черт из табакерки, появился где-то и сказал, что нужно политическое убежище... Россия никому не отказывает», — подчеркнул президент.

Путин ответил на вопрос о возможном предоставлении убежища Зеленскому в случае соответствующего запроса с его стороны. Президент России допустил такой вариант и отметил, что Зеленский с большей вероятностью попросит убежище в западных странах. Российский лидер добавил, что на Западе готовы взять Зеленского на содержание.

Ранее Путин ответил на вопрос о заморозке конфликта на Украине. Он указал на истощение Вооруженных сил Украины и подчеркнул, что длительное перемирие даст Киеву возможность восстановить потенциал.

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