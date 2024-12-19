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13:26, 19 декабря 2024Экономика

Путин назвал разлив мазута на Черноморском побережье бедой

Путин заявил, что разлив мазута на Черноморском побережье является бедой
Вячеслав Агапов

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Разлив мазута на Черноморском побережье — это экологическая беда. Так назвал ситуацию президент Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».

Главе государства продемонстрировали ролик с кадрами анапских пляжей, неподалеку от которых произошел разлив мазута. В ответ Путин подчеркнул, что правоохранительные органы дают оценку действиям капитанов, которые по предварительным данным не ушли в безопасное место и «на якорь встали не там, где положено».

«Это экологическая беда, мне докладывали, что капитаны судов нарушили правила, не ушли в укрытие вовремя. Но пусть разбираются соответствующие службы», — отметил он.

По словам Путина, из судна вытекло 40 процентов топлива. Сейчас ликвидацией последствий занимается группировка из 400 тысяч человек.

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