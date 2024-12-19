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14:12, 19 декабря 2024Экономика

Путин назвал российский город-чудо

Путин: город Грозный является современным российским чудом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Грозный является современным российским чудом. Таковым он назвал его во время прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства ответил на вопрос журналиста о том, понравился ли ему Грозный. «Вы знаете — это чудо. Это современное российское чудо», — убежден Путин. Он отметил, что летал на вертолете над городом «в суровые годы», когда там велась борьба с терроризмом и тот представлял собой развалины. «И из этих развалин еще раздавались пулеметные очереди по вертолету», — поделился воспоминанием президент. Он добавил, что в дальнейшем рассматривался вариант переноса столицы Чеченской республики в Гудермес, однако и первый, и действующий главы субъекта отказались от данной идеи.

Помимо этого, Путин высказался о восстановлении Грозного в последние годы. «Грозный — это традиционная историческая столица всей Чечни, чеченского народа, будем восстанавливать. Это чудо, то, что сделано за последние годы в Грозном. Это, конечно, результат действий, прежде всего, президента», — считает глава государства. Он обратил внимание на то, что в Грозном, кроме мечетей, на которые «любо-дорого посмотреть», появились новые сооружения, постройки, а также архитектурные решения, вызывающие чувство гордости за то, что какая работа была проделана в Чечне и в Грозном за последние годы.

Ранее в ходе прямой линии Владимир Путин подчеркнул, что Москва представляет собой один из крупнейших и лучших мегаполисов мира.

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