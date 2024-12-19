Путин объяснил интерес многих стран к развитию БРИКС

Путин: широкий интерес к развитию БРИКС связан с принятием решений консенсусом

Многие государства проявляют интерес к развитию БРИКС, потому что все решения в организации принимаются консенсусом, заявил президент России Владимир Путин во время совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства напомнил, что организация расширилась и быстро развивается. «Работа эта выстраивается исключительно на основе взаимности, уважения друг к другу, уважения интересов друг друга. Все вопросы принимаются консенсусом, и это очень важно», — подчеркнул Путин.

Также президент обратил внимание на то, что БРИКС не является инструментом противодействия Западу. По его словам, речь идет не о работе против кого-либо, а только в интересах стран-участниц. «Мы не выстраиваем никакой конфронтационной повестки в рамках БРИКС», — резюмировал российский лидер.

В сентябре, говоря о привлекательности объединения для новых стран-участниц, Путин объяснял, что в мире запускается волна глобального роста, сосредоточенного в XXI веке не на Западе, постепенно теряющем свои позиции в мировой экономике, а прежде всего в пространстве БРИКС.