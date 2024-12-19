Путин оценил боеготовность армии России

Путин заявил, что боеготовность армии России самая высокая в мире

Боеготовность Вооруженных сил (ВС) России на данный момент самая высокая в мире. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Боеготовность наших Вооруженных сил, уверенно говорю, сегодня находится на самом высоком месте в мире», — сказал глава государства.

По его словам, оборонно-промышленный комплекс (ОПК) страны наращивает производство необходимого для армии флота на текущий момент и на перспективу.

Помимо этого, Путин заявил об увеличении Российской армии «в силу разных обстоятельств». По словам главы государства, численность Российской армии увеличат до 1,5 миллиона военнослужащих.