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16:25, 19 декабря 2024Мир

Путин оценил мирную инициативу Китая по Украине

Путин: инициатива Китая по Украине — сбалансированная и ничего не навязывающая
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Инициатива Китая по Украине — сбалансированная и ничего не навязывающая. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается мирных инициатив Китая — это также мирные инициативы Бразилии и ЮАР. Почему Почему мы обратили на это внимание? Потому что это искренняя попытка поиска решения. На наш взгляд эта попытка является сбалансированной и ничего не навязывающей ни одной из сторон», — отметил президент.

По словам Путина, перечисленные инициативы предлагают действительно нейтральные страны, которые не вмешиваются в конфликт. В этом их отличие от Запада, который фактически воюет с Москвой руками украинцев.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, комментируя переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС, заявил, что Москва считает полезной мирную инициативу Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине.

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