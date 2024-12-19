Путин поручил ускорить принятие решений по выплатам семьям плененных военных

Путин поручил МО ускорить принятие решений по выплатам семьям плененных военных

Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны (МО) ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Это также касается семей тех военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести, добавил Путин. Он назвал чувствительной тему информирования семей военнослужащих об их судьбе.

Ситуация, по словам президента, прорабатывается. Путин уточнил, что для этого он обсуждал данный вопрос с министром обороны Андреем Белоусовым.

Ранее Путин заявлял, что сдача образца ДНК — важный момент для поиска пропавших без вести военных. Идея об обязательной сдаче материала после заключения контракта, по мнению президента, позволит помочь в установлении отцовства детей военных и, как следствие, поможет семье военного в решении вопросов материального характера.