Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:32, 19 декабря 2024Россия

Путин поручил ускорить принятие решений по выплатам семьям плененных военных

Путин поручил МО ускорить принятие решений по выплатам семьям плененных военных
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны (МО) ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Это также касается семей тех военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести, добавил Путин. Он назвал чувствительной тему информирования семей военнослужащих об их судьбе.

Ситуация, по словам президента, прорабатывается. Путин уточнил, что для этого он обсуждал данный вопрос с министром обороны Андреем Белоусовым.

Ранее Путин заявлял, что сдача образца ДНК — важный момент для поиска пропавших без вести военных. Идея об обязательной сдаче материала после заключения контракта, по мнению президента, позволит помочь в установлении отцовства детей военных и, как следствие, поможет семье военного в решении вопросов материального характера.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал условие для начала переговоров с Зеленским. Что требуется от президента Украины?

      В России назвали условие компромиссов на переговорах с Украиной

      Российского студента отправили в тюрьму за госизмену и диверсии по указаниям с Украины

      В России начали применять имитатор дронов «Тренер»

      Путин дал совет по борьбе с порносайтами

      Путин рассказал об урожае 2024 года

      На Украине назвали условие проведения выборов

      Путин ответил на вопрос про аборты

      Путин назвал главные причины подорожания ключевых продуктов в России

      Путин рассказал о хранении своих сбережений в одном банке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше