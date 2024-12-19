Президент России Путин пожелал бойцам СВО возвращения домой

Президент России Владимир Путин пожелал бойцам специальной военной операции (СВО) возвращения домой. С таким заявлением он выступил во время совмещенной с ежегодной пресс-конференцией прямой линии, передает корреспондент «Ленты.ру».

Также глава государства пожелал военнослужащим удачи и победы.

«Пожелаем им всем — и тем, кто воюет в курской области, и тем, кто воюет по всей линии фронта, удачи, победы и возвращения домой», — заявил Путин.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в 2025 году у России есть основания рассчитывать на победу в СВО. По его словам, следующий год вряд ли будет простым, однако Москва вступает в него с хорошими результатами.