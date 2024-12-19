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20:38, 19 декабря 2024Интернет и СМИ

«Путин готов к дуэли». Прямая линия с Путиным вызвала ажиотаж за рубежом. Какие его слова взволновали мир?

Reuters оценило высказывание Путина о технологической дуэли с «Орешником»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

В четверг, 19 декабря, в Гостином Дворе в Москве состоялась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, совмещенная с пресс-конференцией. Российский лидер отвечал на вопросы граждан и журналистов в течение почти четырех с половиной часов. За это время он затронул множество актуальных тем: президент высказался об экономической ситуации в стране и инфляции, о продвижении Российской армии в зоне спецоперации на Украине и возможности мирных переговоров, о ситуации на Ближнем Востоке, о миграционной политике в РФ и на друге темы.

Ежегодная прямая линия привлекла внимание СМИ из разных стран. Что они пишут о мероприятии и заявлениях Путина?

CNN

Американский телеканал CNN посвятил прямой линии несколько материалов. В одной из статей приводятся слова Путина о том, что он готов к возможной беседе с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Президент России Владимир Путин в четверг сказал, что он не разговаривал с избранным лидером США Дональдом Трампом более чем четыре года, но готов к возможному разговору с ним. [Об этом он заявил] на фоне предположений, что новая администрация в Вашингтоне будет настаивать на решении конфликта на Украине с помощью переговоров

CNN

CNN также опубликовал ответ Путина на вопрос британского журналиста Кира Симмонса о том, не будет ли Россия в таком случае в более слабой позиции на переговорах, в частности из-за ситуации в Сирии. «Путин ответил: "Вы сказали, что этот разговор состоится в ситуации, когда я буду в каком-то ослабленном состоянии находиться. (...) Вам и тем людям, которые вам платят заработную плату в Соединенных Штатах, очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении"», — процитировал президента России телеканал.

Кроме того, CNN выпустил материал об обещании Путина спросить сложившего с себя полномочия главу Сирии Башара Асада о пропавшем 12 лет назад в Сирии американском журналисте Остине Тайсе.

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Pool / Sputnik / Reuters

AP

Международное информагентство Associated Press (AP), основанное в США, среди прочего обратило внимание на слова Путина о том, что решение о спецоперации на Украине нужно было принимать раньше.

В ответ на вопрос о новой гиперзвуковой баллистической ракете, которую Россия впервые применила в прошлом месяце для удара по Украине, Путин высмеял заявления некоторых западных экспертов о том, что она может быть перехвачена средствами ПВО НАТО

AP

Кроме того, как указали в AP, Путин дал понять, что он открыт для переговоров по Украине, но в то же время напомнил о требованиях России в этом вопросе.

Hürriyet

По мнению журналистов турецкой газеты Hürriyet, Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сделал примечательные заявления. В статье приводятся высказывания российского лидера на разные темы, в том числе о ракете «Орешник». «Путин готов к дуэли», — так издание оценило предложение Путина провести технологическую дуэль в виде эксперимента с ударом «Орешником» по Киеву.

Путин предложил провести эксперимент на Украине для тех, кто сомневается в ракете «Орешник»

Hürriyet
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«Ситуация меняется кардинально»Битва за Курскую область, «Орешник» и инфляция: главные заявления Путина на прямой линии
Сегодня

Al Jazeera

Международная телекомпания Al Jazeera, основанная в Катаре, осветила высказывания российского главы о Сирии. В частности, она привела слова Путина о том, что Россия не потерпела поражение в Сирии.

Впервые высказываясь на эту тему, в четверг Путин заявил, что он еще не встречался с бывшим сирийским правителем, который бежал в российскую столицу, но что он обязательно поговорит с ним и планирует встретиться с ним в Москве

Al Jazeera

Кроме того, в телекомпании указали, что президент России высказался о достоинствах «Орешника» и заявил о готовности проверить на практике, смогут ли западные средства ПВО сбить ракету при запуске по Украине.

France Info

Французская радиостанция France Info в своей статье отметила, что ежегодная прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, дает гражданам России и журналистам возможность задать президенту России вопросы на чувствительные темы. В материале приводятся комментарии Путина о спецоперации на Украине, убийстве в Москве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, ситуации в Сирии, возможной беседе с Трампом и инфляции в России.

Владимир Путин также выразил уверенность в том, что ситуация радикально меняется на фронте на Украине, где его войска продвигаются беспрецедентными темпами с первых месяцев 2022 года

France Info

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Reuters

Международное агентство Reuters опубликовало статью под заголовком «Путин утверждает, что Россия готова к ракетной дуэли с США». В агентстве подчеркнули, что российский лидер высказал такую идею в ответ на скептическое отношение Запада к «Орешнику».

Президент России Владимир Путин в четверг предложил провести ракетную дуэль с Соединенными Штатами, которая показала бы, что новая российская гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» может одолеть любую американскую систему ПВО

Reuters
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