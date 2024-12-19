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16:07, 19 декабря 2024Мир

Путин призвал не осуждать Байдена из-за одной ситуации

Путин: Байдена не стоит осуждать за ситуацию вокруг помилования его сына Хантера
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Rod Lamkey / AP

Президента США Джо Байдена не стоит осуждать за ситуацию вокруг помилования его сына Хантера Байдена, так как этим поступком он показал свою человеческую сторону. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается Байдена, то знаете (...) У политика, всегда важно, чего в тебе больше — политика или человека. Оказалось, что в Байдене больше человека», — рассказал российский лидер.

Путин призвал не критиковать Байдена за этот шаг и добавил, что он не комментировал эту ситуацию, так как в подобных случаях молчание — золото. Кроме того, он сравнил Байдена с российским императором Петром Великим и его сыном цесаревичем Алексеем, указав, что поступок американского президента больше похож на действия настоящего отца.

Ранее Путин рассказал, что хотел бы выпить кружку чая с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, при котором ФРГ и ГДР воссоединились. При этом российский лидер добавил, что также встретился бы бывшим президентом Франции Жаком Шираком и экс-премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

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