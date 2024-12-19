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15:33, 19 декабря 2024Мир

Путин захотел выпить кружку чая с одним политиком

Путин сказал, что хотел бы выпить кружку чая с бывшим канцлером Германии Колем
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Гельмут Коль

Гельмут Коль. Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Президент России Владимир Путин рассказал, что хотел бы выпить кружку чая с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, при котором ФРГ и ГДР воссоединились в единое государство. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если говорить о мировых лидерах, с которыми я хотел бы выпить чаю и побеседовать, то могу сказать, что у меня были достаточно длительные контакты с бывшим канцлером ФРГ Колем. (...) После нашей первой встречи в 1993 году он нечасто, но регулярно приезжал ко мне в гости, и я имел удовольствие с ним беседовать (...). Я с интересом вспоминаю наши разговоры и без преувеличения могу заявить, что эти беседы были очень полезными для меня», — отметил российский лидер.

При этом Путин добавил, что также встретился бы бывшим президентом Франции Жаком Шираком и экс-премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. По его словам, французский лидер был «настоящей энциклопедией» с которой можно было поддержать разговор по любому вопросу.

Ранее Путин вспомнил день рождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, где только Кубанский казачий хор пел на немецком языке. Глава государства рассказал об одном «любопытном эпизоде», который он лицезрел на празднике у экс-канцлера ФРГ. Он отметил, что на мероприятии был «небольшой концертик», где все артисты пели песни на английском языке.

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