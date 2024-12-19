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12:53, 19 декабря 2024Мир

Путин вспомнил о поющих на немецком языке казаках на дне рождения бывшего канцлера ФРГ

Путин: на день рождения Шредера только Кубанский казачий хор пел на немецком
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин вспомнил день рождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, где только Кубанский казачий хор пел на немецком языке. Об этом он рассказал в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства рассказал об одном «любопытном эпизоде», который он лицезрел на празднике у экс-канцлера ФРГ. Он отметил, что на мероприятии был «небольшой концертик», где все артисты пели песни на английском языке.

«Но был один коллектив, который пел на немецком, это Кубанский казачий хор, который я привез с собой», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что суверенитет является важной для любой страны вещью. По словам российского президента, он должен быть в сердце.

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