Путин высказался о важности суверенитета

Путин: суверенитет — важная для любой страны вещь, он должен быть в сердце

Суверенитет является важной для любой страны вещью, он должен быть в сердце. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Суверенитет — очень важная вещь. Он должен быть внутри, в сердце», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что в послевоенные годы у народа Германии вытравили чувство Родины и суверенитета. По его словам, европейцы прикладывают усилия, чтобы все сгладить и «зашлифовать». В итоге это отражается на всем, в том числе на экономике.

Ранее Владимир Путин одним из гарантов суверенитета и территориальной целостности России назвал ракетную систему «Орешник».