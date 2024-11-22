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23:56, 22 ноября 2024Россия

Путин охарактеризовал ракету «Орешник»

Путин: «Орешник» станет гарантом суверенитета и территориальной целостности
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Ракетная система «Орешник» — это еще один гарант суверенитета и территориальной целостности России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий сообщил, что баллистическая ракета «Орешник» изменит ход действий на Украине.

Днем 22 ноября Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны России и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В ходе мероприятия глава государства рассказал об ударе системой «Орешник». Он подчеркнул, что достигнутые результаты и скорость разработки новых ракет вызывают гордость и восхищение.

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