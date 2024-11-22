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23:19, 22 ноября 2024Бывший СССР

Медведев назвал основной эффект от использования ракеты «Орешник»

Медведев: ракета «Орешник» изменит ход действий на Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Баллистическая ракета «Орешник» изменит ход действий на Украине. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Днем 22 ноября Владимир Путин провел совещание с руководством Минобороны России и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В ходе мероприятия глава государства рассказал об ударе системой «Орешник». Он подчеркнул, что достигнутые результаты и скорость разработки новых ракет вызывают гордость и восхищение.

21 ноября «Орешником» без ядерного оснащения был нанесен удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины. Владимир Путин подчеркнул, что существующие системы противоракетной обороны противника не могут перехватить это изделие.

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