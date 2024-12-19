Путин оценил работу правительства России

Путин заявил, что правительство России работает вполне удовлетворительно

Правительство России работает эффективно и вполне удовлетворительно. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Правительство у нас работает эффективно, вполне удовлетворительно и очень много делает, когда думает о будущем», — сказал он.

Глава государства также заявил, что о будущем необходимо думать всегда.

Прямую линию в 2024 году Путин начал словами «когда все спокойно — нам скучно». Сказал он это после того, как ему задали вопрос о том, что происходит сейчас в мире и как на фоне этих событий России «удается удержаться на плаву и продолжать свой рост».