Путин рассказал о планах построить кольцевую дорогу вокруг моря

Путин рассказал о планах построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря

Россия планирует построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое сейчас полностью находится на территории страны. Об этом рассказал президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это будет такая же дорога, как Таврида в Крыму. Четырехполосное движение со всеми преимуществами такой трассы», — пояснил Путин. Один участок этой трассы уже готов отметил глава государства. Речь идет об отрезке в 40 километров между Таганрогом и Мариуполем.

В целом дороги в новых регионах планируют восстановить и привести в нормативное российское состояние в течение ближайших трех лет, заверил Путин.

Ранее президент объяснил ускорение темпов роста цен в России. По его словам, это происходит в том числе из-за сохраняющегося острого дисбаланса на рынке — предложение товаров и услуг в России не успевает за разогнавшимся спросом.