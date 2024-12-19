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14:15, 19 декабря 2024Экономика

Путин рассказал о включении еще двух городов в ВСМ

Путин назвал включение Грозного и Махачкалы в ВСМ хорошей идеей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей включение Грозного и Махачкалы в высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва — Адлер. Об этом глава государства рассказал в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается Грозного и Махачкалы, тоже нужно об этом подумать, но уже следующим этапом. А идея сама по себе хорошая», — заявил президент, отвечая на вопрос о выгоде расширения ВСМ на еще два города.

Путин объяснил, что более приоритетными задачами сейчас являются обеспечение проезда по побережью Черного мора и въезда в Сочи — сейчас автомобилистам приходится часами стоять в пробках на подходе к Адлеру, особенно в туристический сезон.

Ранее Путин рассказал о планах построить кольцевую автодорогу вокруг Азовского моря. Она будет четырехполосной и похожей на Тавриду в Крыму. Один участок этой трассы уже готов, отметил глава государства. Речь идет об отрезке 40 километров между Таганрогом и Мариуполем.

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