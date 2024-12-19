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13:34, 19 декабря 2024Мир

Путин рассказал о возможной встрече с Трампом

Путин заявил, что не знает, когда встретится с Трампом
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетПресс-конференция Путина:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Сроки возможной встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом пока неизвестны. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он вообще об этом ничего не говорит. (...) Но я буду готов к встрече, если он захочет это», — рассказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что четыре года не разговаривал с Трампом с момента его ухода из Белого дома в 2021-м. Однако он добавил, что готов поговорить с 47-м президентом Соединенных Штатов «в любое время».

Ранее Путин заявил, что если американцы решат поставить Украине систему противовоздушной обороны (ПВО) THAAD, то пусть это сделают, так как попросим «наших ребят» разузнать, что в ней нового. Российский лидер также уточнил, что на Украине находится большое количество людей, недовольных властями в Киеве.

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