Путин раскрыл последствия поставки Украине системы ПВО THAAD

Если американцы решат поставить Украине систему противовоздушной обороны (ПВО) THAAD, то пусть это сделают, так как попросим «наших ребят» разузнать, что в ней нового. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Если решат поставить THAAD, то пусть это сделают (...) Мы наших ребят на Украине попросим рассказать, какие там есть современные ценные решения (...) Пусть [затем] Запад и Украина определят район в Киеве, сосредоточат там все свои системы ПВО [включая THAAD], мы туда ударим "Орешником", а они попробуют его перехватить, и посмотрим, что будет», — рассказал российский лидер.
Путин также уточнил, что на Украине находится большое количество людей, недовольных властями в Киеве. Он подчеркнул, что Россия сделает все для их освобождения.
Ранее в Гостином Дворе в Москве началась прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная в 2024 году с большой итоговой пресс-конференцией. Телетрансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» ведут «Россия 1», Первый канал и НТВ. Сообщалось, что они закладывают на мероприятие в своей эфирной сетке около трех часов.