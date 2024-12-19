Путин раскрыл последствия поставки Украине системы ПВО THAAD

Путин: если американцы поставят Украине систему THAAD, то пусть это сделают

Если американцы решат поставить Украине систему противовоздушной обороны (ПВО) THAAD, то пусть это сделают, так как попросим «наших ребят» разузнать, что в ней нового. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если решат поставить THAAD, то пусть это сделают (...) Мы наших ребят на Украине попросим рассказать, какие там есть современные ценные решения (...) Пусть [затем] Запад и Украина определят район в Киеве, сосредоточат там все свои системы ПВО [включая THAAD], мы туда ударим "Орешником", а они попробуют его перехватить, и посмотрим, что будет», — рассказал российский лидер.

Путин также уточнил, что на Украине находится большое количество людей, недовольных властями в Киеве. Он подчеркнул, что Россия сделает все для их освобождения.

Ранее в Гостином Дворе в Москве началась прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная в 2024 году с большой итоговой пресс-конференцией. Телетрансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» ведут «Россия 1», Первый канал и НТВ. Сообщалось, что они закладывают на мероприятие в своей эфирной сетке около трех часов.