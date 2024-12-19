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19:05, 19 декабря 2024Россия

Путин выразил готовность к дуэли с использованием «Орешника»

Путин выразил готовность к технологической дуэли с использованием «Орешника»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин выразил готовность к технологической дуэли с использованием комплекса «Орешник». Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Те эксперты западные, которые сомневаются в эффективности Орешника, пусть они предложат тем, кто платит им заработную плату за такие высказывания, провести такую дуэль. Мы согласны прямо сейчас», — сказал глава государства.

Путин во время прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, ответил на рассуждения западных экспертов, согласно которым иностранные системы противовоздушной обороны (ПВО) якобы могут сбить ракету средней дальности «Орешник» на стадии пуска.

Президент отметил, что «Орешник» стоит на удалении двух тысяч километров и даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут.

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