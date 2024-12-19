Путин предложил Западу выбрать объект в Киеве для дуэли с «Орешником»

Президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, ответил на рассуждения западных экспертов, согласно которым иностранные системы противовоздушной обороны (ПВО) якобы могут сбить российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» на стадии пуска. Рассуждая об этом, глава государства подчеркнул, что «шансов нет».

Путин отметил, что «Орешник» стоит на удалении двух тысяч километров и даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут. В связи с этим российский лидер предложил иностранным экспертам организовать технологический эксперимент — высокотехнологичную дуэль XXI века.

Ну, а если эксперты западные так полагают, пусть предложат [России и своим спонсорам из США] (...) провести высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения... скажем, в Киеве. Сосредоточат там все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет

Владимир Путин президент России

В Госдуме порассуждали о результатах возможной дуэли

По мнению депутата Госдумы Андрея Красова, у Запада нет шансов выиграть предложенную Путиным дуэль с Россией.

«Запад не пойдет на эту дуэль, потому что он ее проиграет. Политики могут говорить, что у них существуют системы ПВО, ПРО, способные остановить "Орешник", но все это хорошо в теории, на практике таких систем нет», — порассуждал парламентарий в разговоре с «Лентой.ру».

Фото: Maxim Shemetov / Russia

Красов указал, что после того, как «Орешник» вылетает из шахты, остановить его уже невозможно. «Когда разгонные блоки отработали, боеголовка отделилась — это все, ищи ветра в поле. С такой скоростью не справится ни одна система», — заключил Красов.

Путин рассказал о последствиях поставки Киеву систем ПВО THAAD

Глава государства также высказался о возможной отправке Украине американских систем ПВО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) фразой «пусть это сделают». По словам Путина, в случае поставки Киеву данных систем они будут целью для ракеты «Орешник».

Мы наших ребят на Украине попросим рассказать, какие там есть современные ценные решения (...) Пусть [затем] Запад и Украина определят район в Киеве, сосредоточат там все свои системы ПВО, [включая THAAD], мы туда ударим "Орешником", а они попробуют его перехватить, и посмотрим, что будет Владимир Путин президент России

Путин сравнил THAAD с российским «Триумфом»

По мнению российского лидера, американский комплекс THAAD схож с российской зенитной ракетной системой С-400 «Триумф», однако американская разработка уступает С-400, так как является более современной.

При этом президент отметил, что характеристики американской системы «послабее».

Известно, что комплекс THAAD, поступивший на вооружение в 2008 году, предназначен для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности или авиации противника. Батарея комплекса состоит из шести самоходных пусковых установок, которые несут по восемь противоракет, радара и оборудования для управления огнем и связи.