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13:11, 19 декабря 2024Наука и техника

Путин сравнил американский THAAD с российским «Триумфом»

Путин сравнил американский комплекс THAAD с российским С-400
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Американский комплекс противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) можно сравнить с российской зенитной ракетной системой (ЗРС) С-400 «Триумф», но американская разработка уступает С-400. Возможности комплексов сравнил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это [THAAD] более современный, схожий с нашим С-400 [комплекс]», — сказал он. При этом президент отметил, что характеристики американской системы «послабее».

Комплекс THAAD, который приняли на вооружение в 2008 году, предназначен для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности или авиации противника. Батарея THAAD состоит из шести самоходных пусковых установок, которые несут по восемь противоракет, радара и оборудования для управления огнем и связи.

Ранее в декабре обозреватель американского издания The National Interest Брэндон Вайхерт предположил, что THAAD — это единственная система в арсенале США, которая может перехватывать гиперзвуковые цели, вроде «Орешника».

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