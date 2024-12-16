Конфликт с НАТО, «Орешник» и новый род войск. О чем говорил Белоусов на коллегии Минобороны в присутствии Путина?

Глава МО Белоусов: ракеты США в ФРГ могут долететь до Москвы за восемь минут

Минобороны должно обеспечить достижение целей спецоперации, быть готово к потенциальному военному конфликту с НАТО в Европе в ближайшие 10 лет, а Российская армия должна стать более восприимчивой к инновациям. Об этом высказался министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства, прошедшем 16 декабря.

Белоусов призвал быть полностью готовыми к любому развитию обстановки

Ведение активных боевых действий в ходе СВО Белоусов назвал первым фактором, который учитывает Минобороны в своей работе. А обеспечение победы в спецоперации и достижение ее целей он назвал основным направлением, по которым в 2025 году «необходимо достичь значимых результатов».

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Также он призвал быть полностью готовым к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие.

«Об этом говорят решения, которые были приняты на прошедшем в июле этого года саммите Североатлантического альянса. Также это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО», — отметил министр.

Говоря о модернизации российских вооруженных сил, Белоусов также указал, что США планируют в 2026 году разместить на базе в Германии американские гиперзвуковые ракеты, которые смогут долететь до Москвы за восемь минут. В связи с этим он призвал внедрять «новые подходы к формированию государственной программы вооружения».

Среди приоритетов Белоусов также выделил «выполнение отдельных задач» и военное присутствие в странах Центральной Азии и Африки, на Кавказе и в Приднестровье.

В Российской армии создадут войска беспилотных систем

Отдельно Белоусов выделил развитие технологий и то, что Вооруженные силы «должны стать более гибкими и восприимчивыми к инновациям». По его словам, технологии кардинальным образом меняют характер вооруженной борьбы.

Так, планируется, что в третьем квартале 2025 года завершат создание нового рода войск — войска беспилотных систем. В подтверждение этих слов он назвал массовое применение БПЛА самым значимым прорывом в тактике ВС РФ. По словам министра, подразделения российских войск применяют более 3,5 тысячи беспилотников в сутки, и эта цифра постоянно растет.

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Кроме того, по мнению министра, требуется создать научно-технические центры по развитию средств навигации и противодействию угрозам в космосе.

Также Белоусов высказался о необходимости масштабировать производство ракетного комплекса «Орешник» и продолжить работу над другими перспективными образцами.

Белоусов назвал число набранных в этом году контрактников

Призывая обеспечить укомплектованность Объединенной группировки войск ради «гарантированного выполнения боевых задач», Белоусов сообщил, что в 2024 году уже набрано свыше 427 тысяч военнослужащих по контракту. «В среднем ежедневно заключают контракт более 1200 человек. Важно не потерять динамику этого процесса», — высказался министр.

Он также призвал внедрять в подготовку контрактников новые способы действий и приемы, показавшие высокую эффективность в спецоперации, и синхронизировать ее с поставками новейшего оружия.

Также он высказался о формировании системы непрерывного дополнительного профобразования военнослужащих и кардинальном повышении престижа военной службы.

«Крайне важно, чтобы профессия офицера стала одной из самых престижных в обществе. Будем укреплять авторитет и социальный статус офицерского корпуса. Возрождать лучшие традиции русской и советской армий — кодекс чести офицера, офицерские собрания», — заключил глава Минобороны.