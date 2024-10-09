Белоусов шепотом обратился к раненному на СВО бойцу. Что он ему пообещал?

Белоусов шепотом обратился к раненному на СВО бойцу со словами «все сделаем»

Во время посещения госпиталя глава российского Министерства обороны Андрей Белоусов шепотом обратился к раненному в ходе спецоперации на Украине офицеру.

Все сделаем, что в силах наших. С протезированием, со всем Андрей Белоусов министр обороны России

На опубликованном в сети видео раненый солдат, удостоенный звания Героя России, что-то тихо сказал министру обороны. Белоусов шепотом ответил на его вопрос. Позже глава оборонного ведомства в качестве награды вручил офицеру настольные часы. Военного отметили за его подвиг при обороне территорий Запорожской области.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Белоусов наградил и поблагодарил отличившихся в зоне СВО российских военных

Глава Минобороны страны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся в зоне СВО российским военным. Наград были удостоены командир батальона, майор Владимир Манохин, сдержавший наступление украинских войск в Херсонской области, и сержант Сергей Седов, который вместе с другими штурмовиками помог занять важные позиции в Донецкой народной республике (ДНР).

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Кроме того, руководитель МО поблагодарил военных, взявших Угледар в ДНР. Руководитель ведомства разослал солдатам поздравительные телеграммы.

В тексте посланий Белоусов отметил храбрость и доблесть российских бойцов, которые блестяще проявили себя на одном из самых важных направлений в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине.

Он сравнил сегодняшних военных с солдатами Красной армии, которые во времена Великой Отечественной войны таким же образом освобождали Донбасс. Всего телеграммы дошли до участников пяти разных подразделений армии России, среди которых оказались четыре бригады и один полк.

В России подвели итоги первых месяцев работы Белоусова на посту главы МО

В Госдуме подвели итоги первых месяцев пребывания Андрея Белоусова в должности министра обороны страны. Депутат Максим Иванов заметил, что ситуация внутри оборонного ведомства значительно улучшилась.

Он отметил выросшую скорость и качество ответов Минобороны на сторонние запросы, особенно явно это отразилось на отношении к ведомству участников СВО. «Если раньше нам говорили (…), что вы все дураки (…), сейчас такого нет», — объяснил парламентарий.

Иванов добавил, что под руководством Белоусова МО стало уделять больше внимания производителям военной техники. Он сделал акцент, что в данный момент министерство начало работать «более рачительно, нежели когда-то было».