Российский «Искандер» ударил по судну в порту под Одессой. Там разгружали прибывшие из Европы снаряды

Минобороны показало кадры удара «Искандера» по судну с оружием под Одессой

Вооруженные силы (ВС) России ударили с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по судну со снарядами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Одессы. Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что российские венные с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» нанесли удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами для ВСУ в порту «Южный» населенного пункта Новые Беляры Одесской области.

Ракетный удар был нанесен в момент разгрузки боеприпасов. (...) Морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт Одесской области из Европы Министерство обороны России

Также оборонное ведомство обнародовало видеозапись, на которой запечатлен момент удара. Съемка велась дроном-разведчиком, который запечатлел сам удар и последующее возгорание.

Военный эксперт назвал особенности ударившего по судну со снарядами оружия

Российский «Искандер» — это одна из перспективных ракет ВС России, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об особенностях этого оружия специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Искандер» — это наша баллистическая ракета. Как правило, она имеет осколочно-фугасную боевую часть. Если я не ошибаюсь, где-то в пределах 200 килограмм. Дальность полета в пределах от двух с половиной до пяти тысяч километров. Круговое отклонение где-то в радиусе пяти-шести метров. То есть это одна из наших перспективных ракет Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

«Искандер» является нашей новой оперативно-тактической ракетой, которая выполняет функции оперативных задач, добавил Матвийчук.

«Искандеры» наносят удары по важным объектам ВСУ и живой силе

Комплекс «Искандер» регулярно применяется Вооруженными силами России в зоне спецоперации и позволяет достичь больших успехов на поле боя. Так, на днях российские бойцы ударили из «Искандера» по украинским военным в Сумской области. В Минобороны уточнили, что район сосредоточения украинских войск был обустроен в лесополосе неподалеку от населенного пункта Фрунзенка. В результате удара были уничтожены до 80 солдат, а также 12 бронемашин.

Искандер-М Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Ранее ВС РФ нанесли удар «Искандером» по руководству 37-й бригады морской пехоты ВСУ на подконтрольной Киеву территории Херсонской области. В результате было уничтожено до 60 человек руководящего состава.

До этого — по месту разгрузки железнодорожного эшелона в населенном пункте Казанка Николаевской области. Состав перевозил до 1300 тонн боеприпасов, что рассчитано на несколько недель стрельбы.

В США допустили уничтожение всех украинских HIMARS «Искандерами»

Вооруженные силы Украины потеряли большую часть систем пусковых установок HIMARS, поставленных США. Об этом заявил экс-советник Пентагона, полковник американских Вооруженных сил Дуглас Макгрегор.

Русские выпустили столько ракет «Искандер», что они могли уничтожить все армейские тактические ракетные комплексы HIMARS и реактивные артиллерийские системы, которые мы передали украинцам, сейчас эти системы в значительной степени исчезли с поля боя Дуглас Макгрегор. полковник, экс-советник главы Пентагона

Макгрегор также добавил, что Киев лишается оборонительного потенциала и украинская армия разваливается на нескольких участках фронта.

Журналисты американского издания Military Watch Magazine, в свою очередь, назвали преимущества «Искандера». В первую очередь они выделили маневренность, что затрудняет их обнаружение.

«Ракеты запускают по полубаллистическим наклонным траекториям с апогеями около 50 километров и [они] могут выполнять обширные маневры в полете на всей траектории полета. Это (…) чрезвычайно затрудняет обнаружение или отслеживание ракет», — говорится в публикации издания.

Также британский аналитик Александр Меркурис указал, что ракеты «Искандера» летят по сложной траектории, которая затрудняет их перехват. По его словам, «Искандеры» — это более современные системы, чем американские ATACMS.