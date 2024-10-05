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05:28, 5 октября 2024Россия

Минобороны раскрыло потери ВСУ после удара «Искандером» в Сумской области

МО: ВСУ потеряли до 80 солдат после удара «Искандером» в Сумской области

Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России ударили из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по украинским военным в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что район сосредоточения украинских войск был обустроен в лесополосе неподалеку от населенного пункта Фрунзенка. В результате удара были уничтожены до 80 солдат, а также 12 бронемашин.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения расчета БПЛА и артиллерийского орудия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Отмечается, что удар был нанесен расчетом БПЛА «Иноходец».

До этого ВС РФ ударили по пункту временной дислокации противника в Конотопе Сумской области.

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      Марина Совина
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