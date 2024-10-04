Минобороны показало кадры уничтожения орудия ВСУ в Сумской области

Минобороны опубликовало кадры уничтожения артиллерии ВСУ в Сумской области

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения расчета БПЛА и артиллерийского орудия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявили огневую позицию артиллерийского орудия и расчет беспилотника ВСУ в Сумской области в районе лесополосы», — отметили в Минобороны.

Указывается, что ракетный удар был нанесен расчетом БПЛА «Иноходец», орудие ВСУ было уничтожено.

Ранее Минобороны показало видео ракетного удара по временному лагерю ВСУ в приграничном районе Курской области. Момент удара сняла с воздуха камера объективного контроля. На записи виден мощный взрыв в месте расположения лагеря.