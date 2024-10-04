Минобороны показало ракетный удар расчета БПЛА по временному лагерю ВСУ под Курском

Минобороны России опубликовало видео удара по пункту дислокации ВСУ под Курском

Минобороны России показало видео ракетного удара расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Иноходец» по временному лагерю Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Ролик ведомство опубликовало в Telegram.

Как стало известно, позиции украинских военных вскрыли военнослужащие группировки войск «Север». После подтверждения координат было принято решение об атаке. Момент удара сняла с воздуха камера объективного контроля. На записи видно мощный взрыв в месте расположения лагеря.

«В результате прямого ракетного удара, нанесенного расчетом БПЛА "Иноходец", пункт временной дислокации подразделения ВСУ был уничтожен», — констатировали в Минобороны России.

Ранее ведомство опубликовало видео с ударами гаубиц «Мста-Б» по скоплению солдат ВСУ в Курской области. На кадрах видно, как российские артиллеристы совершают выстрелы из замаскированного орудия.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 4 октября, с начала вторжения в регион Киев потерял на курском направлении более 20 200 военнослужащих.