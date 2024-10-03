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20:10, 3 октября 2024Россия

Минобороны показало видео ударов гаубиц по живой силе ВСУ в Курской области

Минобороны опубликовало ролик ударов гаубиц по солдатам ВСУ в Курской области

Минобороны России показало видео с ударами гаубиц «Мста-Б» по скоплению солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

Видео начинается с момента атаки артиллерийского орудия, которое, замаскированное ветками, находится около деревьев. Затем на кадрах можно увидеть бойцов, который заряжают орудие. После этого производится еще один выстрел.

«Расчеты гаубиц "Мста-Б" ВДВ уничтожили скопление живой силы ВСУ и полевой склад боеприпасов в курском приграничье», — говорится в сообщении министерства.

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Ранее армия России применила трехтонную бомбу по позициям ВСУ в Курской области. На кадрах объективного контроля видно взрыв в поле, после которого в небо поднимается облако дыма.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Никита Абрамов
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