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13:58, 15 июля 2024Наука и техника

В США назвали преимущество «Искандера»

MWM: маневрирование затрудняет обнаружение ракеты ОТРК «Искандер»

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Баллистические ракеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» способны маневрировать, что затрудняет их обнаружение. Преимущество ракеты назвали в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

«Ракеты запускают по полубаллистическим наклонным траекториям с апогеями около 50 километров и [они] могут выполнять обширные маневры в полете на всей траектории полета. Это (…) чрезвычайно затрудняет обнаружение или отслеживание ракет», — говорится в сообщении.

ОТРК «Искандер» предназначен для поражения важных объектов противника, которые прикрывают средствами противовоздушной обороны, на дальности до 500 километров. Баллистическая ракета комплекса несет боевую часть весом 480 килограммов.

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В июне британский аналитик Александр Меркурис рассказал, что ракеты «Искандера» летят по сложной траектории, которая затрудняет их перехват. По его словам, «Искандеры» — это более современные системы, чем американские ATACMS.

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      Даниил Иринин
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