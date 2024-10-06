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16:08, 6 октября 2024Наука и техника

Названы особенности ударившего по судну со снарядами под Одессой российского оружия

Матвийчук назвал перспективной ударившую по судну со снарядами ракету «Искандер»

Кадр: Telegram-канал Минобороны РФ

Ударивший по судну со снарядами для Вооруженных сил Украины (ВСУ) российский «Искандер» — это одна из перспективных ракет Вооруженных сил (ВС) России, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об особенностях оружия специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«"Искандер" — это наша баллистическая ракета. Как правило, она имеет осколочно-фугасную боевую часть. Если я не ошибаюсь, где-то в пределах 200 килограмм. Дальность полета в пределах от двух с половиной до пяти тысяч километров. Круговое отклонение где-то в радиусе пяти-шести метров. То есть это одна из наших перспективных ракет», — поделился Матвийчук.

«Искандер» является нашей новой оперативно-тактической ракетой, которая выполняет функции оперативных задач

Анатолий Матвийчукполковник в отставке

Ранее ВС России ударили с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по судну со снарядами для ВСУ возле Одессы. Как сообщается, Вооруженные силы России нанесли удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту Южный населенного пункта Новые Беляры Одесской области. На опубликованном видео видна детонация снарядов после удара «Искандера».

6 октября ВС России также ударили по аэродрому в Староконстантинове и базе ВСУ под Одессой. Как отмечается, удары наносились с применением авиации и ударных БПЛА.

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