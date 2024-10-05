«Они уже готовили этот город к сдаче». Российский боец рассказал, что ВСУ заранее вывезли свое вооружение из Угледара

Боец ВС России Шаман сообщил, что ВСУ заранее готовили Угледар к сдаче

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заранее готовили Угледар в Донецкой народной республике к сдаче. Об этом ТАСС сообщил заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.

Российский военный рассказал, что солдаты ВСУ заранее знали о скором взятии города бойцами Вооруженных сил (ВС) России и «просто оттягивали время». «У них были вывезены уже за его пределы основные средства поражения. Какие-то особенно ценные для них радиолокационные установки. Все это было оттянуто», — добавил он.

Сначала мы их разведывали, видели. Через некоторое время их уже не было боец ВС России с позывным Шаман

Командир ВСУ покончил с собой после дезертирства его батальона под Угледаром

Ранее в октябре стало известно, что командир 186-го отдельного батальона 123-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Игорь Гриб покончил с собой после того, как его подразделение дезертировало под Угледаром. «Его батальон сбежал с позиций под Угледаром, в результате чего город был потерян окончательно», — сообщил украинский журналист Владимир Бойко.

Уточняется, что комбату было 33 года.

Министерство обороны России заявляло, что украинские военнослужащие начали в панике убегать с позиций, когда кольцо вокруг Угледара начало сжиматься и российские войска взяли под контроль последний путь отхода на север.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Угледар перешел под контроль ВС России в начале октября

Минобороны России объявило о взятии Угледара группировкой войск «Восток» 3 октября. При этом неофициальные сообщения об этом стали появляться 1 октября.

Пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Арсений Прилипка отметил, что Российская армия взяла Угледар по причине «полного превосходства» над ВСУ, в том числе в артиллерии, дронах и средствах радиоэлектронной борьбы. Он подчеркнул, что давление войск РФ продолжалось каждый день на протяжении полугода.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин уточнил, что Угледар будет восстановлен. «Это процесс длительный. Возвращение людей нужно обеспечить. Но для начала провести очень мощное разминирование. Там все заминировано. Сформировать власти надо, сформировать бригады. Безусловно, будем всем миром помогать», — рассказал депутат.