Россия взяла Угледар под контроль. У ВСУ больше нет эффективной линии обороны до самого Киева

Российские войска освободили Угледар в ДНР

Россия взяла Угледар в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль. Об этом сообщило Минобороны.

Город освободила группировка войск «Восток». Военнослужащие, по информации ведомства, проявили решительность, благодаря чему заняли Угледар.

Неофициальные сообщения о переходе города под контроль России появились 1 октября. Так, военный эксперт Борис Рожин заявил о появлении на зданиях российских флагов. Днем позже, 2 октября, в ВСУ признали выход из Угледара.

ВСУ лишились эффективной линии обороны до самого Киева

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов рассказал о последствиях взятия российскими военными Угледара под свой контроль. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли последнюю на пути к Киеву эффективную линию обороны.

«Взятие Угледара — это, по сути, перелом. Как Украина дальше будет сдерживать оборону, мне даже интересно. (...) Кроме того, у Украины нет резервов, которые нужны, чтобы сдерживать наступление», — сказал эксперт.

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Кроме того, Украина лишилась крупного логистического центра для снабжения армии оружием, боеприпасами, медикаментами и питанием. Это также признали украинские СМИ. Как сообщил автор издания «Страна.ua», как минимум одно важное последствие потери Угледара есть уже сейчас — россияне отодвинули ВСУ от стратегически важной для себя логистики.

Отмечается, что примерно в 18 километрах к востоку от Угледара проходит крупная железнодорожная магистраль, которая связывает Донецк с Мариуполем, Крымом, Запорожской и Херсонской областями. Отмечается, что «со срезанием угледарского выступа» российские войска смогут начать использовать железную дорогу из Донецка к Мариуполю.

ВСУ объяснили переход Угледара под контроль России

По некоторым данным, украинские военнослужащие оставили Угледар с целью сохранения личного состава, военной техники и занятия позиции для дальнейших действий.

Согласно другой версии, причиной потери города стала небоеспособность подразделений ВСУ. «Через два года боев без ротаций и отдыха мы превратились в небоеспособную единицу, бригада стерлась в ноль», — сказал представитель штаба одного из батальонов 72-й отдельной механизированной бригады Виктор.

По его словам, раз в квартал им присылали новобранцев — мужчин в возрасте старше 50 лет, плохо подготовленных в учебках. В результате из 350 человек в его батальоне осталось до 30 бойцов. Они не смогли сдерживать позиции, несмотря на выгодное для обороны расположение города на местности — на возвышенности.

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Украинский военный Владимир Бойко также рассказал о проблемах с пополнением. «В бригаду прибыло 50 новобранцев, преимущественно в возрасте 52-56 лет. 30 из них сразу же были отправлены в тыловые подразделения и госпитали (...). Из остальных 20 на второй день дезертировали 16 военнослужащих», — сказал он.

Ранее член Комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин рассказал о стратегическом значении Угледара для Российской армии. Переход города под контроль России открывает стратегический простор: могут увеличиться скорости, враг не будет успевать окопаться. Кроме того, это перерезание всех маршрутов подачи ресурсов, различных материальных средств и так далее для ВСУ, отметил он.