На Украине раскрыли последствие взятия Угледара под контроль Россией

«Страна.ua»: взятия Угледара под контроль упростит логистику РФ на юге Донбасса

Взятия Угледара под контроль поможет войскам Росии упростить свою логистику на юге Донбасса. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Как минимум, одно важное последствие потери Угледара есть уже сейчас — россияне отодвинули ВСУ от стратегически важной для себя логистики», — пишет автор.

По данным издания, примерно в 18 километрах к востоку от Угледара проходит крупная железнодорожная магистраль, которая связывает Донецк с Мариуполем, Крымом, Запорожской и Херсонской областями. Отмечается, что «со срезанием угледарского выступа», российские войска смогут начать использовать железную дорогу из Донецка к Мариуполю.

Ранее стало известно, что Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестал упоминать Угледар в последних сводках. 1 октября в Верховной Раде назвали позором сдачу города. В тот же день украинский аналитический проект DeepState заявлял, что российские войска взяли под контроль населенный пункт.