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03:39, 3 октября 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли последствие взятия Угледара под контроль Россией

«Страна.ua»: взятия Угледара под контроль упростит логистику РФ на юге Донбасса

Фото: Stringer / Reuters

Взятия Угледара под контроль поможет войскам Росии упростить свою логистику на юге Донбасса. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Как минимум, одно важное последствие потери Угледара есть уже сейчас — россияне отодвинули ВСУ от стратегически важной для себя логистики», — пишет автор.

По данным издания, примерно в 18 километрах к востоку от Угледара проходит крупная железнодорожная магистраль, которая связывает Донецк с Мариуполем, Крымом, Запорожской и Херсонской областями. Отмечается, что «со срезанием угледарского выступа», российские войска смогут начать использовать железную дорогу из Донецка к Мариуполю.

Ранее стало известно, что Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестал упоминать Угледар в последних сводках. 1 октября в Верховной Раде назвали позором сдачу города. В тот же день украинский аналитический проект DeepState заявлял, что российские войска взяли под контроль населенный пункт.

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      Марина Совина
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