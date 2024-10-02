В России рассказали о стратегическом значении Угледара для армии

Заварзин: переход Угледара под контроль РФ открывает стратегический простор

Переход Угледара под контроль России открывает для Вооруженных сил (ВС) РФ стратегический простор в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. О значении населенного пункта депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Из моих военных соображений открывается стратегический простор: могут увеличиться скорости, враг не будет успевать окопаться. Это наш успех. Мы должны поздравить наших бойцов», — заявил Заварзин.

Депутат отметил, что ВС России долго бились за этот населенный пункт с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Это перерезка всех маршрутов подачи ресурсов, различных материальных средств и так далее [для ВСУ]», — заключил он.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что взятие Угледара под контроль Российской армией может усилить давление на президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что Киеву с трудом удается сдерживать российское наступление. В материале также добавили, что взятие Угледара обеспечит российские силы более выгодной позицией с точки зрения логистики.

1 октября Вооруженные силы России взяли под контроль Угледар в Донецкой народной республике. Российские военные опубликовали фотографии с флагами со всех точек города.

