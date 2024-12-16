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14:33, 16 декабря 2024Россия

Белоусов назвал самый значимый прорыв в тактике российских войск

Белоусов: массовое применение БПЛА стало самым значимым прорывом в тактике ВС РФ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Массовое применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения стало самым значимым прорывом в тактике Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Об этом заявил глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе заседания расширенной коллегии ведомства. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам министра, подразделения российских войск применяют более 3,5 тысячи беспилотников в сутки, и эта цифра постоянно растет. Дроны используются для огневого поражения, разведки и радиоэлектронной борьбы. С целью развития способов применения беспилотников создан Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон», рассказал Белоусов.

«Необходимо сосредоточить усилия на улучшении тактико-технических характеристик беспилотных летательных аппаратов – в части увеличения дальности их применения, автономности и помехозащищености», — подчеркнул он.

В ходе заседания коллегии Белоусов также сообщил, что в соответствии с поручением президента России Владимира Путина формируется новый вид войск — войска беспилотных систем. По его оценке, процесс завершится в третьем квартале 2025 года.

Ранее глава государства отметил, что Белоусов, несмотря на экономическое образование, хорошо разбирается в беспилотных системах и занимался ими еще на посту первого зампреда правительства.

ЖЗЛ
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