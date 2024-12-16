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14:11, 16 декабря 2024Россия

Министр обороны заявил о планах масштабировать производство «Орешника»

Белоусов: в 2025 году необходимо масштабировать производство «Орешника»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Дмитрий Харичков / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министр обороны Андрей Белоусов заявил о планах масштабировать производство ракетных комплексов «Орешник» в 2025 году. Об этом он объявил на заседании коллегии ведомства, передает ТАСС.

«В следующем году нужно масштабировать производство комплекса средней дальности "Орешник"», — обозначил Белоусов, добавив, что также будет проводиться работа над другими перспективными образцами.

По его словам, ввести на вооружение новые комплексы с модернизированными характеристиками необходимо в ближайшие пять лет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о скором серийном выпуске «Орешника». По словам главы государства, такое решение было принято для защиты безопасности России и ее союзников.

Впервые «Орешник» был применен Россией в конце ноября — удар нанесли по промышленному предприятию на Украине в качестве ответа на запуск Киевом западных дальнобойных ракет вглубь российской территории.

После этого Путин говорил о необходимости совершенствования не ядерной доктрины, а именно комплекса «Орешник». По его словам, достаточное количество таких ракет, как «Орешник» отменяет необходимость применения ядерного оружия.

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