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13:48, 16 декабря 2024Россия

Путин заявил о скором серийном выпуске «Орешника»

Путин заявил, что серийный выпуск «Орешника» будет обеспечен в ближайшее время
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Серийный выпуск ракетных комплексов «Орешник» будет обеспечен в ближайшее время. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников», — сказал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что достаточное количество таких ракет, как «Орешник» отменяет необходимость применения ядерного оружия. Он также подчеркнул, что теперь России нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а «Орешник».

Глава государства объявил о первом применении новой ракеты «Орешник» 21 ноября. Президент тогда пояснил, что удар был нанесен по промышленному предприятию на Украине в качестве ответа на запуск Киевом западных дальнобойных ракет вглубь российской территории.

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