«Ставит просто на грань». Путин высказался о применении ядерного оружия после появления «Орешника»

Путин: «Орешник» дает России возможность не использовать ядерное оружие

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) оценил необходимость применения ядерного оружия после появления ракетной системы средней дальности «Орешник».

Если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставит просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия Владимир Путин президент России

Российский лидер отметил, что именно поэтому Москва ведет себя сдержанно по всем направлениям, добавив при этом, что «там, где нужно», Россия проявляет «необходимую волю на государственном уровне и на уровне граждан».

Путин призвал совершенствовать «Орешник» вместо ядерной доктрины

Глава государства также сообщил, что Россия совершенствует свою ядерную доктрину. Путин подчеркнул, что нововведения не направлены на ужесточение содержания этого документа. При этом российский лидер призвал совершенствовать новое оружие.

«А так, по большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а "Орешник"», — указал Путин.

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Путин сравнил ядерный удар и удар «Орешником»

Несколькими днями ранее российский лидер рассказал об особенностях удара «Орешником» и сравнил его с ядерным ударом. По словам президента, «Орешник» добивается результата не за счет мощи, а за счет точности. Путин также сообщил, что чем меньше дальность атаки баллистической ракеты «Орешник» в безъядерном оснащении, тем ее мощность больше.

В случае группового применения одного, двух, трех комплексов по силе удара оно является таким же, как ядерное, но не заражает местность и не имеет никаких радиационных последствий Владимир Путин президент России

Об этой же особенности «Орешника» Путин рассказывал и на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «В случае массированного, группового применения, (...) гроздью, в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия», — говорил президент РФ. Отдельно Путин акцентировал внимание на том, что «Орешник» не является оружием массового поражения.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Возможности России по производству «Орешников» оценили

Издание Military Watch Magazine (MWM) оценило возможности России по производству баллистических ракет «Орешник». Согласно подсчетам, в РФ ежемесячно могут производить по 25 ракет этого образца. Таким образом, мощности российской промышленности позволяют поставлять в войска 300 ракет ежегодно.

Отмечается, что возможность размещения «Орешника» на территории Белоруссии во второй половине 2025 года, озвученная Путиным, говорит о том, что насколько существенны масштабы производства ракет.

Российские военные 21 ноября применили новейшую российскую ракетную систему средней дальности «Орешник». По словам Путина, она атакует цели со скоростью два-три километра в секунду, существующие системы противоракетной обороны противника ее не перехватывают.