MWM: Россия может производить по 25 ракет «Орешник» в месяц

Россия может производить по 25 баллистических ракет «Орешник» каждый месяц. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Таким образом, мощности российской промышленности позволяют поставлять в войска ежегодно по 300 ракет. Издание также отмечает, что президент России Владимир Путин назвал возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания выпуска ракеты.

По словам российского лидера, ракетные системы будут поступать на вооружение армии России и в Белоруссию параллельно. Это говорит о существенном показателе масштабов производства, резюмирует MWM.

Ранее венгерский политолог Георг Шпетле заявил, что запуск «Орешника» стал важным сигналом для Запада, который должен быть услышан иностранными лидерами. Он отметил, что Западу следует пересмотреть свою политику, поскольку следующая ракета может быть направлена, к примеру, против американской военной базы в Европе.