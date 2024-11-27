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07:12, 27 ноября 2024Мир

В Венгрии назвали запуск «Орешника» важным сигналом России для Запада

Политолог Шпетле: запуск «Орешника» стал важным сигналом России для Запада
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Запуск Россией баллистической ракеты «Орешник» стал важным сигналом для Запада, который должен быть услышан иностранными лидерами. Об этом заявил венгерский политолог Георг Шпетле, передает РИА Новости.

«Я считаю, что запуск "Орешника" был важным сигналом, который Запад, если у него есть разум, воспримет, если нет, то пусть пеняют на себя — следующая ракета может нести ядерный заряд и у этого будет очень разрушительный эффект», — указал эксперт.

По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский не хочет слушать предупреждения и продолжит атаковать российские территории, ему «придется почувствовать» ответ.

Шпетле уверен, что Западу, в первую очередь Германии, Франции и США, следует пересмотреть свою политику, поскольку следующая ракета может быть направлена, к примеру, против американской военной базы в Европе.

Политолог добавил, что президент России Владимир Путин целенаправленно не делал заявлений относительно «Орешника» весь день, чтобы западные политики обдумали смысл произошедшего, восприняли все новости с Украины и разумно приняли решение.

Ранее журналист турецкой газеты dikGAZETE Эрхан Куадзба заявил, что в НАТО испугались испытаний российской ракеты «Орешник» даже без ядерного заряда, что вызывает вопросы по поводу готовности альянса к прямому конфликту с Россией. Он отметил, что запуск «Орешника» стал последним предупреждением со стороны Владимира Путина.

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