Лукашенко обратился к Путину с просьбой передать Белоруссии «Орешник»

Президент России Владимир Путин назвал возможным размещение ракетной системы «Орешник» на территории Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания выпуска ракеты. Об этом российский лидер заявил по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства.

Ракетная система в Белоруссии будет входить в комплекс Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России. Тем не менее определение целей «Орешника» останется за Минском.

«Определение объектов поражения на территории вероятного противника, безусловно, будет оставаться за военно-политическим руководством республики Беларусь. Это очевидная вещь», — подчеркнул президент.

Помимо этого, перед размещением специалистам необходимо определить минимальную дальность комплексов с учетом приоритетов безопасности Белоруссии. Отмечается, что ракетные системы будут поступать на вооружение армии России и в Белоруссию параллельно.

Фото: Vladimir Smirnov / Sputnik / Reuters

Лукашенко попросил Путина разместить в Белоруссии «Орешник»

О размещении на территории Белоруссии новых систем вооружений, в том числе «Орешник», Путина попросил президент республики Александр Лукашенко.

Не сочтите за наглость, но я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружения, прежде всего "Орешник", были размещены на территории Беларуси Александр Лукашенко президент Белоруссии

По его словам, это усилило бы оборону как Союзного государства в условиях возрастающей угрозы со стороны Запада, так и территории Белоруссии. Лукашенко отметил, что республику беспокоит ситуация в Западной Европе, особенно вблизи белорусских границ со стороны Польши и Литвы.

«Польша тратит огромные ресурсы на вооружение своей армии. Если они хотят в мире с нами жить, как они заявляют, зачем тогда тратить миллиарды долларов на вооружение?» — задался вопросом президент.

В связи с этим Лукашенко обратился к Путину с просьбой разместить «Орешник» на территории Белоруссии. Он убежден, что это «серьезно успокоило бы некоторые "умы", которые уже готовы воевать против Беларуси».

Россия применила «Орешник» 21 ноября

21 ноября российские войска впервые применили «Орешник». Путин сообщил, что баллистическая ракета без ядерного оснащения нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины, который находится в Днепропетровске. Это стало ответом на удары Киева дальнобойным оружием вглубь России.

Фото: mod_russia / Globallookpress.com

Массированное применение «Орешника» сравнимо по мощи с ядерным ударом, рассказывал Путин. Он также описывал эпицентр взрыва от ракетного комплекса словами «все превращается в пыль». Руководство Генштаба, по словам президента, совместно с Минобороны подбирает подходящие цели для следующего удара по Украине.